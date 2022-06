Протягом минулої доби українські військові знищили ще близько 200 російських окупантів, 9 ворожих танків, корабель та літак.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України.

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 33 350 осіб (+200 окупантів за добу);

• танків ‒ 1 465 (+9 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10 за добу);

• артилерійських систем – 739 (+5 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 233;

• засобів ППО – 98 (+1 за добу);

• літаків – 216 (+1 за добу);

• гелікоптерів – 180;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1 за добу);

• крилатих ракет – 129;

• кораблів /катерів – 14 (+1 за добу);

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 одиниці (+17 за добу);

• спеціальної техніки – 55 одиниць.

