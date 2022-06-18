За добу ЗСУ знищили ще 200 окупантів, 9 російських танків, корабель та літак
Протягом минулої доби українські військові знищили ще близько 200 російських окупантів, 9 ворожих танків, корабель та літак.
Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України.
Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали:
• особового складу – ліквідовано близько 33 350 осіб (+200 окупантів за добу);
• танків ‒ 1 465 (+9 за добу);
• бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10 за добу);
• артилерійських систем – 739 (+5 за добу);
• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 233;
• засобів ППО – 98 (+1 за добу);
• літаків – 216 (+1 за добу);
• гелікоптерів – 180;
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1 за добу);
• крилатих ракет – 129;
• кораблів /катерів – 14 (+1 за добу);
• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 одиниці (+17 за добу);
• спеціальної техніки – 55 одиниць.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.06 were approximatelyhttps://t.co/4gRKjDduxu pic.twitter.com/iTjW8QoppX
— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 18, 2022
Як відомо, Військово-морські сили ЗСУ напередодні вразили російський буксир Василий Бех в акваторії Чорного моря. Судно із зенітно-ракетним комплексом ТОР на борту везло військових та зброю на тимчасово окупований РФ острів Зміїний.
Згодом з’явилася інформація, що російський буксир пішов на дно.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ