Червень, 18 в 9:47

Протягом минулої доби українські військові знищили ще близько 200 російських окупантів, 9 ворожих танків, корабель та літак.

Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу Збройних сил України.

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 33 350 осіб (+200 окупантів за добу);

• танків ‒ 1 465 (+9 за добу);

• бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10 за добу);

• артилерійських систем – 739 (+5 за добу);

• РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 233;

• засобів ППО – 98 (+1 за добу);

• літаків – 216 (+1 за добу);

• гелікоптерів – 180;

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1 за добу);

• крилатих ракет – 129;

• кораблів /катерів – 14 (+1 за добу);

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 одиниці (+17 за добу);

• спеціальної техніки – 55 одиниць.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.06 were approximatelyhttps://t.co/4gRKjDduxu pic.twitter.com/iTjW8QoppX — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 18, 2022

Як відомо, Військово-морські сили ЗСУ напередодні вразили російський буксир Василий Бех в акваторії Чорного моря. Судно із зенітно-ракетним комплексом ТОР на борту везло військових та зброю на тимчасово окупований РФ острів Зміїний.

Згодом з’явилася інформація, що російський буксир пішов на дно.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ