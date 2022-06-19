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Факты / Украина

В Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом — есть жертвы

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
В Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом — есть жертвы

В Новомосковском районе в Днепропетровской области взорвался резервуар с топливом на нефтебазе, которую накануне обстреляли российские военные.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в результате взрыва один из спасателей погиб, еще двое ранены.

— Только что взорвался резервуар с топливом в Новомосковском районе. Там спасатели 14 часов борются с пожаром, который вызвала ракетная вражеская атака, — отметил Резниченко.

Он утверждает, что всего в результате атаки россиян пострадали 13 человек.

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Напомним, российские захватчики вечером 18 июня ракетами обстреляли Днепропетровскую область. В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза.

Полномасштабная война в Украине длится уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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