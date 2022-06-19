Червень, 19 в 9:36

У Новомосковському районі на Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку напередодні обстріляли російські військові.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, внаслідок вибуху один з рятувальників загинув, ще двоє поранені.

– Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака, – зазначив Резніченко.

Він стверджує, що загалом внаслідок атаки росіян постраждали 13 людей.

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Нагадаємо, російські загарбники ввечері 18 червня ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко