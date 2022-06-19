В Киеве раздался взрыв – что известно
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Утром 19 июня в Киеве раздался взрыв.
Мощный звук слышали также люди, находящиеся в пределах области.
Сирены в столице сработали в 07.41, а спустя две минуты – и во всем регионе.
Сейчас смотрят
По неофициальной информации, сработали Силы противовоздушной обороны.
По словам нардепа Алексея Гончаренко, недалеко от Киева была сбита ракета.
Полномасштабная война в Украине длится уже 116-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.