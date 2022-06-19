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Факты / Украина

В Киеве раздался взрыв – что известно

Татьяна Забожко, редактор ленты
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Утром 19 июня в Киеве раздался взрыв.

Мощный звук слышали также люди, находящиеся в пределах области.

Сирены в столице сработали в 07.41, а спустя две минуты – и во всем регионе.

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По неофициальной информации, сработали Силы противовоздушной обороны.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, недалеко от Киева была сбита ракета.

Полномасштабная война в Украине длится уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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