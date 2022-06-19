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Факти / Україна

У Києві пролунав вибух – що відомо

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Зранку 19 червня в Києві пролунав вибух.

Потужний звук чули також люди, що перебувають у межах області.

Сирени в столиці спрацювали о 07.41, а за дві хвилини – і в усьому регіоні.

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Карта повітряних тривог 08.10 19 червня 2022

За неофіційною інформацією, спрацювали Сили протиповітряної оборони.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, неподалік Києва було збито ракету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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