У Києві пролунав вибух – що відомо
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Зранку 19 червня в Києві пролунав вибух.
Потужний звук чули також люди, що перебувають у межах області.
Сирени в столиці спрацювали о 07.41, а за дві хвилини – і в усьому регіоні.
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За неофіційною інформацією, спрацювали Сили протиповітряної оборони.
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