У Києві пролунав вибух – що відомо

Червень, 19 в 7:53

Зранку 19 червня в Києві пролунав вибух.

Потужний звук чули також люди, що перебувають у межах області.

Сирени в столиці спрацювали о 07.41, а за дві хвилини – і в усьому регіоні.

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За неофіційною інформацією, спрацювали Сили протиповітряної оборони.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, неподалік Києва було збито ракету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.