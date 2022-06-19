Червень, 19 в 14:47

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що українські захисники наближаються до міста. За його словами, є надія на швидке визволення Мелітополя від російської окупації.

Про це Федоров розповів у своєму відеозверненні у неділю, 19 червня.

– Хочу констатувати кілька фактів, щоб підтримати та повернути віру тим мешканцям нашим, які перебувають на окупованих територіях. Сьогодні наші героїчні Збройні сили України суттєво просунулися і вже на межах Херсона. Я впевнений, що найближчими тижнями місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така сама ситуація – у напрямку Мелітополя. Вже понад 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя у бік Мелітополя наші Збройні сили, – розповів він.

Також Іван Федоров сподівається, що місто вдасться звільнити завдяки постачанню озброєння.

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– Останнім часом надходить велика кількість західного озброєння, яке наближає нас до перемоги. Сподіваюся, найближчим часом його буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста та врятувати наших мешканців. Віримо у ЗСУ, – підсумував мер.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що просування Збройних сил до Херсона може перерости в контрнаступ.

Фото: Іван Федоров