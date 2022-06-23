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Факти / Україна

Бої за Сєвєродонецьк: росіяни заволоділи двома населеними пунктами на Сході

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Луганської області 10 травня 2022

23 червня російські військові основні зусилля зосереджують на встановленні повного контролю над Сєвєродонецьком Луганської області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупантам вдалося заволодіти двома населеними пунктами на Сході – селищем Лоскутівка та селом Рай-Олександрівка.

Нині ж штурмовими діями російські загарбники прагнуть встановити контроль над населеним пунктом Сиротине.

Зараз дивляться

Крім того, вони готуються до форсування річки Сіверський Донець.

Не припиняють наступальних дій росіяни, щоб оточити українські війська в районі Лисичанська та заблокувати основні логістичні шляхи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай

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