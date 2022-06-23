Бої за Сєвєродонецьк: росіяни заволоділи двома населеними пунктами на Сході

Червень, 23 в 7:59

23 червня російські військові основні зусилля зосереджують на встановленні повного контролю над Сєвєродонецьком Луганської області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупантам вдалося заволодіти двома населеними пунктами на Сході – селищем Лоскутівка та селом Рай-Олександрівка.

Нині ж штурмовими діями російські загарбники прагнуть встановити контроль над населеним пунктом Сиротине.

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Крім того, вони готуються до форсування річки Сіверський Донець.

Не припиняють наступальних дій росіяни, щоб оточити українські війська в районі Лисичанська та заблокувати основні логістичні шляхи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Сергій Гайдай