Июнь, 23 в 6:59

Один человек погиб и еще два получили ранения в результате массированного ракетного удара по Николаеву 22 июня.

Уточненные данные ночью 23 июня сообщили в Оперативном командовании Юг.

Семь ракет типа Оникс, которыми россияне атаковали областной центр, попали в производственную и социальную инфраструктуру города.

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В результате попаданий в нескольких районах Николаева вспыхнули пожары.

В частности, горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом.

В итоге спасатели ликвидировали масштабный пожар, охвативший площадь более 300 кв. м.

Атаковали россияне накануне и Одесскую область. Обе выпущенные захватчиками ракеты уничтожили над морем подразделения противовоздушной обороны.

По состоянию на 23 июня ситуация в операционной зоне Николаевско-Херсонского направления сложная, но контролируемая, отмечают в ОК Юг.

Враг прибегает к контрбатарейной тактике боевых действий на рубежах обороны.

– Вертолет РФ нанес удар по украинским позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался, – отмечают в Оперативном командовании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ОК Юг