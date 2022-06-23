Массированный ракетный удар по Николаеву: есть погибший и раненные
Один человек погиб и еще два получили ранения в результате массированного ракетного удара по Николаеву 22 июня.
Уточненные данные ночью 23 июня сообщили в Оперативном командовании Юг.
Семь ракет типа Оникс, которыми россияне атаковали областной центр, попали в производственную и социальную инфраструктуру города.
В результате попаданий в нескольких районах Николаева вспыхнули пожары.
В частности, горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом.
В итоге спасатели ликвидировали масштабный пожар, охвативший площадь более 300 кв. м.
Атаковали россияне накануне и Одесскую область. Обе выпущенные захватчиками ракеты уничтожили над морем подразделения противовоздушной обороны.
По состоянию на 23 июня ситуация в операционной зоне Николаевско-Херсонского направления сложная, но контролируемая, отмечают в ОК Юг.
Враг прибегает к контрбатарейной тактике боевых действий на рубежах обороны.
– Вертолет РФ нанес удар по украинским позициям, но под нашим ответным огнем Ка-52 быстро ретировался, – отмечают в Оперативном командовании.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 120-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг