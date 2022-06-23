Масований ракетний удар по Миколаєву: є загиблий та поранені
Одна людина загинула та ще дві дістали поранення внаслідок масованого ракетного удару по Миколаєву 22 червня.
Уточнені дані вночі 23 червня повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Сім ракет типу Онікс, якими росіяни атакували обласний центр, поцілили у виробничу та соціальну інфраструктуру міста.
Унаслідок влучань у кількох районах Миколаєва спалахнули пожежі.
Зокрема, горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією.
Зрештою рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що охопила площу понад 300 кв. м.
Атакували росіяни напередодні й Одеську область. Обидві випущені загарбниками ракети знищили над морем підрозділи протиповітряної оборони.
Станом на 23 червня ситуація в операційній зоні на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована, наголошують в ОК Південь.
Ворог вдається до контрбатарейної тактики бойових дій на рубежах оборони.
– Гелікоптер РФ завдав удару по українських позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко ретирувався, – зазначають в Оперативному командуванні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 120-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь