США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $450 млн
Белый дом объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.
Об этом объявил координатор по стратегическим коммуникациям и представитель Пентагона Джон Кирби во время выступления в администрации президента США.
Новый пакет военный помощи включает дополнительные установки HIMARS, несколько десятков тысяч комплектов артиллерийских боеприпасов и патрульные катера для береговой охраны.
— Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, — сказал он.
Джон Кирби не назвал точное количество установок HIMARS, которое приедет в Украину, однако ранее Politico со ссылкой на два источника писало, что данных РСЗО будет четыре штуки.
Позднее стало известно, что США передадут Украине:
- четыре системы HIMARS,
- 36 тыс. артиллерийских снарядов,
- 18 боевых транспортных средств,
- 1,2 тыс. гранатометов,
- 2 тыс. пулеметов,
- 18 патрульных катеров,
- груз запчастей и другое оборудование.
Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что первые HIMARS уже прибыли в Украину.