Июнь, 23 в 23:05

Белый дом объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.

Об этом объявил координатор по стратегическим коммуникациям и представитель Пентагона Джон Кирби во время выступления в администрации президента США.

Новый пакет военный помощи включает дополнительные установки HIMARS, несколько десятков тысяч комплектов артиллерийских боеприпасов и патрульные катера для береговой охраны.

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— Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, — сказал он.

Джон Кирби не назвал точное количество установок HIMARS, которое приедет в Украину, однако ранее Politico со ссылкой на два источника писало, что данных РСЗО будет четыре штуки.

Позднее стало известно, что США передадут Украине:

четыре системы HIMARS,

36 тыс. артиллерийских снарядов,

18 боевых транспортных средств,

1,2 тыс. гранатометов,

2 тыс. пулеметов,

18 патрульных катеров,

груз запчастей и другое оборудование.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что первые HIMARS уже прибыли в Украину.