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Факты / Украина

США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на $450 млн

Илья Нежигай, редактор ленты
Білий дім
Фото: Dreamstime

Белый дом объявил о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.

Об этом объявил координатор по стратегическим коммуникациям и представитель Пентагона Джон Кирби во время выступления в администрации президента США.

Новый пакет военный помощи включает дополнительные установки HIMARS, несколько десятков тысяч комплектов артиллерийских боеприпасов и патрульные катера для береговой охраны.

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— Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, — сказал он.

Джон Кирби не назвал точное количество установок HIMARS, которое приедет в Украину, однако ранее Politico со ссылкой на два источника писало, что данных РСЗО будет четыре штуки.

Позднее стало известно, что США передадут Украине:

  • четыре системы HIMARS,
  • 36 тыс. артиллерийских снарядов,
  • 18 боевых транспортных средств,
  • 1,2 тыс. гранатометов,
  • 2 тыс. пулеметов,
  • 18 патрульных катеров,
  • груз запчастей и другое оборудование.

Ранее Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что первые HIMARS уже прибыли в Украину.

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Источники: Politico, White House, AP
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