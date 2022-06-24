Июнь, 24 в 9:57

В связи с предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратились к украинцам.

Глава государства напомнил, что уже 120 дней украинский народ героически защищает свою землю и свободу от российских оккупантов.

– 28 февраля Украина подала заявку на членство в ЕС. На Банковой, в Офисе президента, среди укреплений и мешков с песком, в паузах между сиренами воздушной тревоги мы подписали соответствующий документ. Все мы объединились. Объединилась Украина. И мир увидел нашу уникальную черту: чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается, — объяснил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что статус кандидата – это не просто новая ступенька, это – новая вершина. Это новый том в истории европейской интеграции Украины. Это точка невозврата. Это новый статус и новый имидж.

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По словам президента, с сегодняшнего дня у этой книги нет других вариантов завершения, кроме одного – Украина в будущем станет членом ЕС.

– Сегодня признано: Украина – не мост, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не “серая” зона, не транзитная территория. Украина – это будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС, – добавил Зеленский.

Со своей стороны, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук добавил, что статус кандидата в ЕС — это признание достижений в становлении зрелого демократического европейского общества. По его словам, это мощный политический месседж.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что статус кандидата в ЕС – это высокая оценка рыночных преобразований, благодаря которым Украина интегрировалась в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне и других ключевых отраслях.

Он добавил, что это новые перспективы и новые возможности для Украины. Это новые инвестиции, проекты, рабочие места, а также поддержка послевоенного восстановления.

Напомним, 23 июня Украина получила статус кандидата в ЕС. Соответствующее решение поддержали 27 стран-членов Евросоюза.