Июнь, 24 в 8:39

Украинские военные обнаружили и разбили российскую диверсионно-разведывательную группу на Донбассе.

Об этом утром 24 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– Остатки ДРГ врага в панике сбежали, – уточнили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива на Новопавловском направлении.

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Согласно данным украинской стороны, активизировали россияне деятельность диверсионно-разведывательных групп и на Харьковском направлении.

Там россияне на протяжении суток наносили артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкино, Печенегов, Дементиевки и Золочева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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