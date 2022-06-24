В панике скрылись: ВСУ разбили российскую ДРГ на Донбассе
Украинские военные обнаружили и разбили российскую диверсионно-разведывательную группу на Донбассе.
Об этом утром 24 июня сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
– Остатки ДРГ врага в панике сбежали, – уточнили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива на Новопавловском направлении.
Согласно данным украинской стороны, активизировали россияне деятельность диверсионно-разведывательных групп и на Харьковском направлении.
Там россияне на протяжении суток наносили артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкино, Печенегов, Дементиевки и Золочева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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