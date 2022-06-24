У паніці втекли: ЗСУ розбили російську ДРГ на Донбасі
Українські військові виявили та розбили російську диверсійно-розвідувальну групу на Донбасі.
Про це вранці 24 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
– Залишки ДРГ ворога в паніці втекли, – уточнили в Генштабі ЗСУ.
Крім того, окупанти обстріляли райони населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива на Новопавлівському напрямку.
За даними української сторони, активізували росіяни діяльність диверсійно-розвідувальних груп і на Харківському напрямку.
Там росіяни упродовж доби також завдавали артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.
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