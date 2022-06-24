У паніці втекли: ЗСУ розбили російську ДРГ на Донбасі

Червень, 24 в 8:39

Українські військові виявили та розбили російську диверсійно-розвідувальну групу на Донбасі.

Про це вранці 24 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

– Залишки ДРГ ворога в паніці втекли, – уточнили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, окупанти обстріляли райони населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива на Новопавлівському напрямку.

Зараз дивляться

За даними української сторони, активізували росіяни діяльність диверсійно-розвідувальних груп і на Харківському напрямку.

Там росіяни упродовж доби також завдавали артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.