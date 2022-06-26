Байден согласовал с остальными лидерами G7 запрет на импорт золота из РФ – CNN

Июнь, 25 в 21:01

Президент США Джо Байден согласовал с остальными лидерами стран G7 (Большой семерки) запрет на импорт золота из Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 25 июня, на странице репортера CNN Кейтлен Коллинс в Twitter.

Она уточнила, что Большая семерка в ближайшее время объявит о запрете на импорт нового золота из России, и отметила, что именно оно является вторым по величине экспортным товаром для РФ – сразу после энергоносителей.

Сейчас смотрят

– Министерство финансов США сделает официальное заявление во вторник, – сообщила репортер Коллинс.

Напомним, о том, что страны Европейского Союза готовятся объявить о новых санкциях против российского золота, до этого сообщал Reuters.

Источники издания утверждают, что Еврокомиссия хочет добавить золото в следующий возможный пакет ограничений.