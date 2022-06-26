Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Байден погодив з рештою лідерів G7 заборону на імпорт золота з РФ – CNN

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Президент США Джо Байден погодив з рештою лідерів країн G7 (Великої сімки) заборону на імпорт золота з Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу, 25 червня, на сторінці репортера CNN Кейтлен Коллінс у Twitter.

Вона уточнила, що Велика сімка найближчим часом оголосить про заборону імпорту нового золота з Росії, і зазначила, що саме воно є другим за величиною експортним товаром для РФ – відразу після енергоносіїв.

Зараз дивляться

– Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок, – повідомила репортер Коллінс.

Нагадаємо, про те, що країни Європейського Союзу готуються оголосити про нові санкції проти російського золота, повідомляв Reuters.

Джерела видання стверджують, що Єврокомісія хоче додати золото до наступного пакета обмежень.

Читайте
Стало відомо, скільки втратили російські олігархи через санкції ЄС

Джерело: CNN
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка