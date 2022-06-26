Байден погодив з рештою лідерів G7 заборону на імпорт золота з РФ – CNN

Червень, 25 в 21:01

Президент США Джо Байден погодив з рештою лідерів країн G7 (Великої сімки) заборону на імпорт золота з Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу, 25 червня, на сторінці репортера CNN Кейтлен Коллінс у Twitter.

Вона уточнила, що Велика сімка найближчим часом оголосить про заборону імпорту нового золота з Росії, і зазначила, що саме воно є другим за величиною експортним товаром для РФ – відразу після енергоносіїв.

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– Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок, – повідомила репортер Коллінс.

Нагадаємо, про те, що країни Європейського Союзу готуються оголосити про нові санкції проти російського золота, повідомляв Reuters.

Джерела видання стверджують, що Єврокомісія хоче додати золото до наступного пакета обмежень.