Июнь, 26 в 9:02

Российские войска продвигаются к южным окраинам Лисичанска.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, в Генштабе ВСУ заявили, что российские силы консолидируют и укрепляют позиции в Северодонецке, Сиротине, Вороново и Боровском после завершения вывода украинских войск из Северодонецка 24 июня.

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Мэр Северодонецка Александр Стрюк подтвердил, что российские войска полностью оккупировали Северодонецк и сейчас пытаются “навести порядок” в городе.

Сейчас же оккупационные силы ведут бои в самом Лисичанске и, как сообщается, дошли до шахты и фабрики по производству желатина на окраине города, что подтверждается данными NASA FIRMS о тепловых аномалиях в районе Лисичанска.

Отмечается, что украинские позиции в Лисичанске являются стратегически более ценными, чем ранее занимаемые позиции в Северодонецке.

Ранее американские аналитики Института изучения войны отмечали, что российские войска перед полномасштабным наступлением на Славянск намерены окружить подразделения ВСУ в Лисичанске.

Источник: ISW

Фото: Сергей Гайдай