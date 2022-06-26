Окупанти дійшли до околиць Лисичанська і ведуть там бої – ISW
Російські війська просуваються до південних околиць Лисичанська.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, у Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили консолідують і зміцнюють позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Боровському після завершення виведення українських військ із Сєвєродонецька 24 червня.
Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк підтвердив, що російські війська повністю окупували Сєвєродонецьк і зараз намагаються “навести лад” у місті.
Наразі ж окупаційні сили ведуть бої у самому Лисичанську і, як повідомляється, дійшли до шахти та фабрики з виробництва желатину на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська.
Зазначається, що українські позиції в Лисичанську є стратегічно більш цінними, ніж позиції, що раніше займали в Сєвєродонецьку.
Раніше американські аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські війська перед повномасштабним наступом на Слов’янськ мають намір оточити підрозділи ЗСУ у Лисичанську.
Джерело: ISW
Фото: Сергій Гайдай