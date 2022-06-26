Червень, 26 в 9:02

Російські війська просуваються до південних околиць Лисичанська.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили консолідують і зміцнюють позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Боровському після завершення виведення українських військ із Сєвєродонецька 24 червня.

Зараз дивляться

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк підтвердив, що російські війська повністю окупували Сєвєродонецьк і зараз намагаються “навести лад” у місті.

Наразі ж окупаційні сили ведуть бої у самому Лисичанську і, як повідомляється, дійшли до шахти та фабрики з виробництва желатину на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська.

Зазначається, що українські позиції в Лисичанську є стратегічно більш цінними, ніж позиції, що раніше займали в Сєвєродонецьку.

Раніше американські аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські війська перед повномасштабним наступом на Слов’янськ мають намір оточити підрозділи ЗСУ у Лисичанську.

Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай