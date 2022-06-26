Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти дійшли до околиць Лисичанська і ведуть там бої – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти дійшли до околиць Лисичанська і ведуть там бої – ISW

Російські війська просуваються до південних околиць Лисичанська.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, у Генштабі ЗСУ заявили, що російські сили консолідують і зміцнюють позиції у Сєвєродонецьку, Сиротині, Вороновому та Боровському після завершення виведення українських військ із Сєвєродонецька 24 червня.

Зараз дивляться

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк підтвердив, що російські війська повністю окупували Сєвєродонецьк і зараз намагаються “навести лад” у місті.

Наразі ж окупаційні сили ведуть бої у самому Лисичанську і, як повідомляється, дійшли до шахти та фабрики з виробництва желатину на околиці міста, що підтверджується даними NASA FIRMS про теплові аномалії в районі Лисичанська.

Фото: NASA/ISW

Зазначається, що українські позиції в Лисичанську є стратегічно більш цінними, ніж позиції, що раніше займали в Сєвєродонецьку.

ISW

Раніше американські аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські війська перед повномасштабним наступом на Слов’янськ мають намір оточити підрозділи ЗСУ у Лисичанську.

Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка