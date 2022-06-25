Июнь, 25 в 12:44

Российские войска перед полномасштабным наступлением на Славянск намерены окружить подразделения ВСУ в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Так, российские оккупанты намерены перерезать пути поставок для ВСУ к северо-западу от Лисичанска.

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По словам аналитиков, украинские силы обороны займут возвышенность в Лисичанске, что может позволить им какое-то время отбивать российское наступление.

Российским силам в Северодонецке необходимо будет обустроить переправы через реки с востока, а на это потребуется дополнительное время и усилия.

Ранее так называемый глава “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что российские войска полностью окружат Лисичанск в ближайшие два-три дня после полного перекрытия украинским военным путей снабжения.

Сейчас же оккупантам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск, отмечают американские аналитики.

Сообщается, что подразделения ВСУ могут преднамеренно отступить из Лисичанска, если российская армия будет угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Источник: ISW

Фото: ISW