Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Армия РФ попытается окружить Лисичанск, прежде чем наступать на Славянск — ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
Армия РФ попытается окружить Лисичанск, прежде чем наступать на Славянск — ISW

Российские войска перед полномасштабным наступлением на Славянск намерены окружить подразделения ВСУ в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

Так, российские оккупанты намерены перерезать пути поставок для ВСУ к северо-западу от Лисичанска.

Сейчас смотрят

По словам аналитиков, украинские силы обороны займут возвышенность в Лисичанске, что может позволить им какое-то время отбивать российское наступление.

Читайте
Войска РФ пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город - Гайдай

Российским силам в Северодонецке необходимо будет обустроить переправы через реки с востока, а на это потребуется дополнительное время и усилия.

Ранее так называемый глава “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что российские войска полностью окружат Лисичанск в ближайшие два-три дня после полного перекрытия украинским военным путей снабжения.

ISW

Сейчас же оккупантам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск, отмечают американские аналитики.

Сообщается, что подразделения ВСУ могут преднамеренно отступить из Лисичанска, если российская армия будет угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Источник: ISW

Фото: ISW

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка