Июнь, 27 в 9:30

27 июня российские военные наносят авиаудары и обстреливают украинские населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии.

Карта боевых действий в Украине на 27.06.2022

На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не нашел признаков того, что враг формирует наступательные группировки.

Однако, добавляют в Генштабе, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации.

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В частности, украинской стороне известно о том, что в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов очередной партии боеприпасов.

На Северском направлении россияне усиленно охраняют участок границы с Украиной и продолжают обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру.

В частности, под вражеским огнем находились 26 июня районы населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

Также нанесены авиационные удары по Славгороду Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения Сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.

На Харьковском направлении армия РФ била из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова, Шевеловки, Песчаного, Чугуева, Шестакового, Замуловки и Русской Лозовой.

26 июня оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестаково и Перемоги.

В то же время штурмовые действия россиян в районе Дементиевки и Питомника успеха не имели.

На Славянском направлении враг сосредотачивает усилия в направлении Долины.

Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Богородичного, Адамовки, Крестища, Грушевахи, Светличного и Курульки.

Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького.

Идет бой в направлении Мазановки. Там россияне наступают, стремясь улучшить тактическое положение.

На Донецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с юга.

В районе города штурмовая авиация РФ нанесла авиаудар.

Под обстрелом находится гражданская и военная инфраструктура в районах Лисичанска, Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки.

Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери, заставив его отойти.

На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Райгородка и Маяков.

Позиции украинских военных в районах населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево на Бахмутском направлении находились под обстрелом минометов, ствольной и реактивной артиллерии РФ.

Удар армейской авиации зафиксирован возле Покровского.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового.

ЗСУ остановили и заставили врага отойти во время наступления в районах населенных пунктов Берестово и Вершина. Сейчас россияне проводят обустройство новых позиций, в том числе, и блокпостов в районе Николаевки.

Под обстрелом ствольной и реактивной артиллерии РФ 26 июня находились позиции ВСУ вдоль линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Нанесены авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка.

Ракетно-авиационный удар зафиксирован по Авдеевке. Вблизи Марьинки украинские военные подавили попытку россиян продвинуться вперед.

На Южнобужском направлении российские военные удерживают занятые рубежи, ведут разведку и совершенствуют инженерное оборудование позиций.

Под огнем вражеской ствольной и реактивной артиллерии находится гражданская и военная инфраструктура в районах Великой Костромки, Потемкиного, Князевки, Партизанского, Квитневого, Степовой Долины.

Украинская же авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

Потери РФ на 27 июня 2022 года

личного состава – около 35 тыс. (+150),

танков ‒ 1 552 (+20),

боевых бронированных машин – 3 687 (+28),

артиллерийских систем – 771 (+7),

реактивных систем залпового огня – 243,

средств противовоздушной обороны – 101 (+2),

самолетов – 217,

вертолетов – 184,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 (+6),

крылатых ракет – 139,

кораблей (катеров) – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11),

специальной техники – 60.

Полномасштабная война в Украине длится уже 124-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.