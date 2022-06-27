Карта боевых действий на 27.06.2022 – ситуация на фронте
27 июня российские военные наносят авиаудары и обстреливают украинские населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии.
Карта боевых действий в Украине на 27.06.2022
На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не нашел признаков того, что враг формирует наступательные группировки.
Однако, добавляют в Генштабе, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации.
В частности, украинской стороне известно о том, что в Белгородскую область отправлено до 20 вагонов очередной партии боеприпасов.
На Северском направлении россияне усиленно охраняют участок границы с Украиной и продолжают обстреливать гражданскую и военную инфраструктуру.
В частности, под вражеским огнем находились 26 июня районы населенных пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.
Также нанесены авиационные удары по Славгороду Сумской области.
На Слобожанском направлении россияне обстреливают подразделения Сил обороны, ведут радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу.
На Харьковском направлении армия РФ била из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Харькова, Шевеловки, Песчаного, Чугуева, Шестакового, Замуловки и Русской Лозовой.
26 июня оккупанты дистанционно миновали местность вблизи Федоровки, Украинки, Замуловки, Шестаково и Перемоги.
В то же время штурмовые действия россиян в районе Дементиевки и Питомника успеха не имели.
На Славянском направлении враг сосредотачивает усилия в направлении Долины.
Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Богородичного, Адамовки, Крестища, Грушевахи, Светличного и Курульки.
Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Долгенького.
Идет бой в направлении Мазановки. Там россияне наступают, стремясь улучшить тактическое положение.
На Донецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с юга.
В районе города штурмовая авиация РФ нанесла авиаудар.
Под обстрелом находится гражданская и военная инфраструктура в районах Лисичанска, Волчеяровки, Лоскутовки и Верхнекаменки.
Продолжаются боевые действия в районе Волчеяровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери, заставив его отойти.
На Краматорском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Райгородка и Маяков.
Позиции украинских военных в районах населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Клиново и Зайцево на Бахмутском направлении находились под обстрелом минометов, ствольной и реактивной артиллерии РФ.
Удар армейской авиации зафиксирован возле Покровского.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового.
ЗСУ остановили и заставили врага отойти во время наступления в районах населенных пунктов Берестово и Вершина. Сейчас россияне проводят обустройство новых позиций, в том числе, и блокпостов в районе Николаевки.
Под обстрелом ствольной и реактивной артиллерии РФ 26 июня находились позиции ВСУ вдоль линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Нанесены авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка.
Ракетно-авиационный удар зафиксирован по Авдеевке. Вблизи Марьинки украинские военные подавили попытку россиян продвинуться вперед.
На Южнобужском направлении российские военные удерживают занятые рубежи, ведут разведку и совершенствуют инженерное оборудование позиций.
Под огнем вражеской ствольной и реактивной артиллерии находится гражданская и военная инфраструктура в районах Великой Костромки, Потемкиного, Князевки, Партизанского, Квитневого, Степовой Долины.
Украинская же авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.
В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.
Потери РФ на 27 июня 2022 года
- личного состава – около 35 тыс. (+150),
- танков ‒ 1 552 (+20),
- боевых бронированных машин – 3 687 (+28),
- артиллерийских систем – 771 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 243,
- средств противовоздушной обороны – 101 (+2),
- самолетов – 217,
- вертолетов – 184,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 (+6),
- крылатых ракет – 139,
- кораблей (катеров) – 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 575 (+11),
- специальной техники – 60.
Полномасштабная война в Украине длится уже 124-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.