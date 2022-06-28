Июнь, 27 в 22:44

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к увеличению поставок оружия Украине и усилению санкций против РФ в ответ на ракетные обстрелы ТЦ в Кременчуге.

Об этом он написал на личной странице в Twitter.

– Большой торговый центр в Кременчуге с сотнями мирных жителей пострадал от российского удара. Россия – это позор для человечества, и она должна понести последствия. В ответ должно быть больше тяжелого оружия для Украины, больше санкций против России и больше бизнеса, покидающего Россию, — написал Кулеба.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK Сейчас смотрят — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022

Его пост опубликовала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, назвав ракетный обстрел ТЦ “варварским и шокирующим”.

– Это шокирующее и варварское нападение на ни в чем не повинных мирных жителей, мои мысли со всеми пострадавшими, – написала она.

Отметим, что 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где находились около тысячи человек.

Пока неизвестно точное количество жертв. Однако уже подтверждена информация о 13 погибших жителях, среди раненых есть дети. Площадь пожара, возникшего в здании ТЦ в результате попадания ракеты, достигла 10,3 тыс. кв. м.