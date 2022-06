Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к увеличению поставок оружия Украине и усилению санкций против РФ в ответ на ракетные обстрелы ТЦ в Кременчуге.

Об этом он написал на личной странице в Twitter.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK

Сейчас смотрят

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022