Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россия – позор для человечества: Кулеба призвал предоставить больше оружия после обстрела ТЦ в Кременчуге

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Дмитро Кулеба
Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к увеличению поставок оружия Украине и усилению санкций против РФ в ответ на ракетные обстрелы ТЦ в Кременчуге.

Об этом он написал на личной странице в Twitter.

– Большой торговый центр в Кременчуге с сотнями мирных жителей пострадал от российского удара. Россия – это позор для человечества, и она должна понести последствия. В ответ должно быть больше тяжелого оружия для Украины, больше санкций против России и больше бизнеса, покидающего Россию, — написал Кулеба.

Его пост опубликовала министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, назвав ракетный обстрел ТЦ “варварским и шокирующим”.

– Это шокирующее и варварское нападение на ни в чем не повинных мирных жителей, мои мысли со всеми пострадавшими, – написала она.

Отметим, что 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, где находились около тысячи человек.

Пока неизвестно точное количество жертв. Однако уже подтверждена информация о 13 погибших жителях, среди раненых есть дети. Площадь пожара, возникшего в здании ТЦ в результате попадания ракеты, достигла 10,3 тыс. кв. м.

Читайте
Удар по ТЦ Амстор в Кременчуге: все, что известно о пострадавших и взрывах

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка