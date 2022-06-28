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Факты / Украина

Киев, Харьков, Кременчуг: Жданов объяснил, почему РФ усилила обстрелы

Анастасия Гевко, редактор ленты
Киев, Харьков, Кременчуг: Жданов объяснил, почему РФ усилила обстрелы
Фото: УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какое оружие больше всего нужно украинской армии, чтобы не повторилась трагедия, которая произошла в Кременчуге.

– Больше всего украинская армия сегодня нуждается в реактивной артиллерии – мы получили только четыре единицы. Также необходима ствольная артиллерия и боевые бронированные машины, – рассказал эксперт.

Он добавил, что у Украины есть противовоздушная оборона и она более-менее работает, но у нас нет противоракетной обороны. 

– Хотя некоторые наши ППО могут сбивать ракеты, но их сил, как мы видим, не достаточно, нужны ПРО средней и большой дальности. Больше всего таких комплексов у США, которые могли бы помочь, выделив те же комплексы Patriot, или Германия – с их комплексами Iris, – предположил он.

Эксперт рассказал, что усиление ракетных ударов РФ связано с тем, как Москва мстит за свои невзгоды на фронте и в политической площине.

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– Произошел саммит ЕС и нам предоставили статус кандидата. Проходит саммит большой семерки, там обсуждают Украину и наложение новых санкций на РФ. Мы проводим успешную операцию на острове Змеиный и в акватории Черного моря, выбивая российский Черноморский флот. РФ никак не может на это ответить, кроме убийства гражданского населения, – пояснил Жданов.

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Источник: ВВС
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