Июнь, 28 в 17:04

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какое оружие больше всего нужно украинской армии, чтобы не повторилась трагедия, которая произошла в Кременчуге.

– Больше всего украинская армия сегодня нуждается в реактивной артиллерии – мы получили только четыре единицы. Также необходима ствольная артиллерия и боевые бронированные машины, – рассказал эксперт.

Он добавил, что у Украины есть противовоздушная оборона и она более-менее работает, но у нас нет противоракетной обороны.

– Хотя некоторые наши ППО могут сбивать ракеты, но их сил, как мы видим, не достаточно, нужны ПРО средней и большой дальности. Больше всего таких комплексов у США, которые могли бы помочь, выделив те же комплексы Patriot, или Германия – с их комплексами Iris, – предположил он.

Эксперт рассказал, что усиление ракетных ударов РФ связано с тем, как Москва мстит за свои невзгоды на фронте и в политической площине.

Сейчас смотрят