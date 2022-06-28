Июнь, 28 в 16:14

Вражеский ракетный обстрел ТЦ Амстор в Кременчуге был сознательной атакой Российской Федерации по гражданским людям.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Также она отметила, что трагедия в Кременчуге может стать предметом рассмотрения в Гааге.

– Кременчугская трагедия – не просто военное преступление, это преступление против человечности – масштабное свидетельство систематической политики Кремля убийства мирных граждан в Украине. Абсолютно гражданский объект, сознательная ракетная атака РФ по скоплению людей, – сказала она.

В Офисе генпрокурора добавили, что на месте происшествия идет поисково-спасательная операция — в настоящее время разобрано более 60% завалов.

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Параллельно проходят и активные следственные действия: на месте работают прокуроры Офиса генпрокурора, областной прокуратуры, следователи полиции и СБУ, а также специалисты Консультативной группы Atrocity Crimes Advisory Group и военные эксперты.

— Каждый обломок ракеты, каждое доказательство важно и должно быть задокументировано по самым высоким стандартам международного гуманитарного права, ведь это дело может пойти не только в национальный суд, но и стать предметом рассмотрения в Гааге, — добавила Венедиктова.

Отметим, что в результате ракетного обстрела ТЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 18 гражданских.

Также на месте найдено 7 фрагментов тел, идентифицируемых с помощью ДНК-анализа. За медицинской помощью обратились 59 человек, 25 из них госпитализированы. Остаются без вести пропавшими на данный момент — 36 человек.