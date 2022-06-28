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Факти / Україна

Київ, Харків, Кременчук: Жданов пояснив, чому РФ посилила обстріли

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Київ, Харків, Кременчук: Жданов пояснив, чому РФ посилила обстріли
Фото: УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яка зброя найбільше потрібна українській армії, щоб не повторилася трагедія, що сталася у Кременчуці.

– Найбільше українська армія сьогодні потребує реактивної артилерії – ми отримали лише чотири одиниці. Також необхідна ствольна артилерія та бойові броньовані машини, – розповів експерт.

Він додав, що Україна має протиповітряну оборону, і вона більш-менш працює, але у нас немає протиракетної оборони.

– Хоча деякі наші ППО можуть збивати ракети, але їхніх сил, як ми бачимо, недостатньо, потрібні ПРО середньої та великої дальності. Найбільше таких комплексів у США, які могли б допомогти, виділивши ті ж самі комплекси Patriot, або Німеччина – з їхніми комплексами Iris, – припустив він.

Експерт розповів, що посилення ракетних ударів РФ пов’язане з тим, що Москва мститься за свої негаразди на фронті та в політичній площині.

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– Відбувся саміт ЄС і нам надали статус кандидата. Проходить саміт Великої сімки, там обговорюють Україну та накладення нових санкцій на РФ. Ми проводимо успішну операцію на острові Зміїний та в акваторії Чорного моря, вибиваючи російський Чорноморський флот. РФ ніяк не може відповісти на це, крім вбивства цивільного населення, – пояснив Жданов.

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Джерело: ВВС
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