Червень, 28 в 17:04

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яка зброя найбільше потрібна українській армії, щоб не повторилася трагедія, що сталася у Кременчуці.

– Найбільше українська армія сьогодні потребує реактивної артилерії – ми отримали лише чотири одиниці. Також необхідна ствольна артилерія та бойові броньовані машини, – розповів експерт.

Він додав, що Україна має протиповітряну оборону, і вона більш-менш працює, але у нас немає протиракетної оборони.

– Хоча деякі наші ППО можуть збивати ракети, але їхніх сил, як ми бачимо, недостатньо, потрібні ПРО середньої та великої дальності. Найбільше таких комплексів у США, які могли б допомогти, виділивши ті ж самі комплекси Patriot, або Німеччина – з їхніми комплексами Iris, – припустив він.

Експерт розповів, що посилення ракетних ударів РФ пов’язане з тим, що Москва мститься за свої негаразди на фронті та в політичній площині.

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