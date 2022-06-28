Червень, 28 в 16:14

Ворожий ракетний обстріл ТЦ Амстор у Кременчуці був свідомою атакою Російської Федерації по цивільних людях.

На цьому наголосила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Також вона зазначила, що трагедія у Кременчуці може стати предметом розгляду у Гаазі.

– Кременчуцька трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності – масштабне свідчення систематичної політики Кремля вбивства мирних громадян в Україні. Абсолютно цивільний об’єкт, свідома ракетна атака РФ по скупченню людей, – заявила вона.

В Офісі генпрокурора додали, що на місці події триває пошуково-рятувальна операція – наразі розібрано понад 60% завалів.

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Паралельно відбуваються й активні слідчі дії: на місці працюють прокурори Офісу генпрокурора, обласної прокуратури, слідчі поліції і СБУ, а також фахівці Консультативної групи Atrocity Crimes Advisory Group та військові експерти.

– Кожен уламок ракети, кожен доказ важливий і має бути задокументований за найвищими стандартами міжнародного гуманітарного права, адже ця справа може піти не лише до національного суду, а і стати предметом розгляду у Гаазі, – додала Венедіктова.

Зазначимо, що внаслідок ракетного обстрілу ТЦ у Кременчуці загинуло щонайменше 18 цивільних.

Також на місці знайдено 7 фрагментів тіл, які ідентифікуватимуться з допомогою ДНК-аналізу. По медичну допомогу звернулись 59 осіб, 25 із них госпіталізовані. Залишаються безвісти зниклими наразі – 36 осіб.