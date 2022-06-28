Стало известно, куда попала вторая ракета в Кременчуге 27 июня

Июнь, 28 в 15:02

Вторая ракета в Кременчуге 27 июня попала по территории Кременчугского завода дорожных машин.

В результате ракетного удара на предприятии уничтожен пролет одного из цехов, вылетели окна во всех зданиях. Также ракетные обстрелы повредили двухэтажное сооружение на территории. В общей сложности двое работников получили травмы. К счастью, жертв нет.

Отмечается, что завод с 1989 года не выпускал автомобили, имеющие причастность к военным. Предприятие специализировалось на выпуске машин для гражданских нужд.

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27 июня российские захватчики нанесли удары двумя ракетами по ТЦ Амстор в Кременчуге. В городе 28 июня объявлен Днем траура по погибшим.

Кроме того, 21 человек считается без вести пропавшим.

Источник: Суспільне Полтава