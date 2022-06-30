До конца года ВСУ смогут отбросить оккупантов до линии фронта 23 февраля – генерал Ходжес

Июнь, 29 в 21:17

До конца года Вооруженные Силы Украины смогут отбросить российских оккупантов до линии фронта по состоянию на 23 февраля.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Он отметил, что все зависит, от того, будет ли Запад и дальше поставлять необходимое вооружение и большое количество боеприпасов.

— Я убежден, что через несколько недель мы начнем ощущать результаты использования дальнобойной артиллерии и ракет. Но к тому времени – это будет ад для украинских солдат и гражданских, по которым стреляет российская артиллерия, — сказал Ходжес.

По словам генерала, ряд решений по поддержке Украины был принят с опозданием, поскольку у США были опасения, что они могут спровоцировать россиян.

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Ходжес добавил, что в настоящее время украинцы получили лишь 10% реактивных систем Himars от того количества, которое нужно для мощного контрнаступления.

— Это очень хорошие системы, они будут оказывать серьезное влияние на ситуацию на фронте. Но чтобы это влияние было заметным, Украина нуждается еще где-то в 40 Himars. Кроме того, нужны боеприпасы, не только системы запуска, ведь ракеты очень быстро заканчиваются, – пояснил Бен Ходжес.

Отметим, что американские ракетные системы Himars уже работают на фронте. А военные ВСУ учатся пользоваться артсистемами в восьми странах мира.