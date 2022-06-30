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Факти / Україна

До кінця року ЗСУ зможуть відкинути окупантів до лінії фронту 23 лютого – генерал Годжес

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Генерал Бен Ходжес
Фото: Getty Images

До кінця року Збройні Сили України зможуть відкинути російських окупантів до лінії фронту станом на 23 лютого.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес. Він зазначив, що все залежить, від того, чи Захід й надалі постачатиме необхідне озброєння та велику кількість боєприпасів.

– Я переконаний, що за кілька тижнів ми почнемо відчувати результати використання далекобійної артилерії та ракет. Але до того часу – це буде пекло для українських солдатів та цивільних, по яких гатить російська артилерія, – сказав Годжес.

За словами генерала, низка рішень щодо підтримки України була ухвалена запізно, оскільки у США були побоювання, що вони можуть спровокувати росіян.

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Годжес додав, що наразі українці отримали лише 10% реактивних систем Himars від тієї кількості, яка потрібна для потужного контрнаступу.

– Це дуже хороші системи, вони матимуть серйозний вплив на ситуацію на фронті. Але щоб цей вплив був помітним, Україна потребує ще десь 40 Himars. Крім того, потрібні боєприпаси, не лише системи запуску, адже ракети дуже швидко закінчуються, – пояснив Бен Годжес.

Зазначимо, що американські ракетні системи Himars вже працюють на фронті. А військові ЗСУ вчаться користуватися артсистемами у восьми країнах світу.

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Джерело: Голос Америки
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