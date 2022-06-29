Россия хочет покорить государства, которые были в сфере ее влияния – Зеленский на саммите НАТО

Июнь, 29 в 14:18

Цели Украины абсолютно совпадают с целями НАТО. Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Альянса в Мадриде по видеосвязи.

— Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля, миру нужен очень смелый альянс, — сказал президент.

Он выразил надежду, что на следующем саммите сможет непосредственно присутствовать на нем, а не через отдаленное включение. По его словам, это будет свидетельством “нашей совместной победы”.

Но, в то же время, президент отметил, что в следующем году может быть хуже ситуация, если под обстрелами окажется не только Украина, а несколько других государств, тогда, по его словам, “это будет наш общий провал”.

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— Все вы прекрасно понимаете, какие на самом деле цели России. Не один год она угрожала вступить в войну, если Украина вступит в НАТО. Но полномасштабная война России против нашего государства длится уже 126 дней после восьми лет войны на Донбассе. Российское руководство видит мир по-другому, не так, как вы. Они смотрят на Литву не как на члена Альянса, а как на республику СССР. Для нас она независимое государство и уже давно экс-республика СССР. Для нас – это прошлое. А они рассматривают как возможное будущее. Они снова хотят ее поработить.

Зеленский добавил, что такой взгляд Кремля направлен на каждое государство, граничащее с Россией, которое когда-то было в сфере влияния Москвы.

— Вы только сейчас – на этом саммите – определите Россию своей главной угрозой, а вы для них – враг уже очень давно. На этом построена идеология России, это отражается на 100% в ее пропаганде, это ее задача – сломить вас, давить на вас.

Зеленский подчеркнул, что тактика России проста: она уничтожает все – жилые дома, торговые центры, школы, больницы. Более 2,8 тыс. ракет с 24 февраля и абсолютное большинство по гражданским объектам!

— Российская армия делает все, чтобы как можно больше людей покинули города. Чтобы не было ничего, кроме развалин. А тогда “вторая армия мира” заходит в эти города – уже пустые и мертвые. И она не хочет останавливаться на Донбассе или где-нибудь на юге Украины, она город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это истинная цель России. Вопрос – кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они, — подчеркнул президент.

Он добавил, что спровоцированный Россией продовольственный кризис по блокированию украинских портов является элементом давления Кремля, который призван вызвать хаос и новые волны миграции в Европу. То же происходит и с энергетикой, которой Россия давит на Европу, чтобы сделать ее полностью зависимой.

Зеленский отметил, что Украина приветствует решение по присоединению Финляндии и Швеции к Альянсу. Он подчеркнул, что цели Украины и Североатлантического союза абсолютно совпадают.

— Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на европейском континенте, в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой Мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких “серых зон” и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме развалин. Также вы в этом заинтересованы.

Глава украинского государства призвал поддержать Украину именно сейчас оружием, финансами и политически – такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну – это абсолютная необходимость. Он подчеркнул, что Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная оборона, которую имеет Североатлантический союз.

— Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террора против гражданского населения. Это фундаментальная вещь. Расстояние от Киева до Мадрида – меньше, чем дальность тех ракет, которые используются против нас. Разве может одно государство ответить на такую ​​угрозу без помощи партнеров? Вы можете предоставить эту помощь.

Президент добавил, что Россия на поле боя делает ставку, прежде всего, на артиллерию — сейчас у нее в десятки раз больше огня, чем ей противопоставляют украинские силы.

— Украина уже получила современные артиллерийские системы – и я очень благодарен вам за это. Но война продолжается, именно такая война, в которой артиллерия имеет мощное значение. Война не должна затягиваться. Чтобы этого не было, чтобы мы сломали российское артиллерийское преимущество, нам нужно гораздо больше таких современных систем, современной артиллерии.

Финансовая поддержка для Украины сейчас имеет не меньшее значение, чем помощь оружием. Россия до сих пор получает миллиарды ежедневно – и тратит их на войну.

— У нас многомиллиардный дефицит – и нет нефти и газа, за счет которых можно было бы его перекрыть. Нам нужно около $5 млрд ежемесячно – и это тоже фундаментальная вещь. Это то, что нужно именно для обороны, для защиты.

Он добавил, что сейчас нужно новое понимание восточного фланга НАТО — избавиться от “серой зоны” и обеспечить безопасность можно только вместе с Украиной.

— Просто подумайте над одним фактом: сегодня страна, не являющаяся членом НАТО, хотя и с вашей поддержкой, но все же одна уже более четырех месяцев сдерживает государство, которое вы все официально определяете своей основной угрозой. И мы сдерживаем Россию и от того, чтобы она уничтожила нас, и от того, чтобы она уничтожила вас.

Он призвал изолировать Россию, чтобы ее не было в тех международных структурах, которые сама хочет уничтожить.

— Не должно быть диалогов, не имеющих смысла, пока она сама не начнет искать диалог, а значит, искать мир. И обязательно – ради мира – должно быть пересмотрено понимание восточного фланга НАТО. Не случайно ли, что все страны Альянса на востоке, все наши соседи, выступают за членство Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это знание жизни в нашем регионе. Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что еще нужно?

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, и “вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности”.

— Или – неотложная достаточная для победы помощь Украине, или отложенная война России с вами.

В заключение президент добавил, что на саммите принимается стратегия Альянса – что, прежде всего, является стратегией безопасности государств на 10 лет.