Июнь, 29 в 23:10

В среду, 29 июня, российские оккупанты сбросили авиабомбу на склады с гуманитарной помощью вблизи Лисичанска.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава ОВА Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что в результате вражеской атаки почти разрушены ангары и поврежден транспорт. К счастью, обошлось без жертв.

По словам Гайдая, сейчас в Лисичанске находятся около 15 тыс. мирных жителей. Враг пытается постоянно штурмовать город, он находится под обстрелами.

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Глава ОВА добавил, что очень осторожно относится к эвакуации под плотными обстрелами, чтобы сохранить жизнь гражданских жителей.

— Мы все же эвакуируем, а не депортируем людей. С 24 февраля по 29 июня за все время эвакуации мы вывезли десятки тысяч человек, ни один гражданский не был потерян. Но я четко понимаю, когда эвакуацию нужно останавливать и лучше обращаться к людям, чтобы они оставались в укрытиях. Потому что плотность огня настолько велика, что мы можем посадить людей в эвакуационный автобус и может произойти ужасная ситуация. К этому мы относимся очень осторожно, – объяснил Гайдай.

На данный момент трасса Лисичанск-Бахмут не проездная, однако есть другие маршруты для выезда из города.

– Трасса Бахмут-Лисичанск давно уже не используется, потому что она под постоянными и плотными обстрелами российской армии. У нас есть другие маршруты, которыми мы пользуемся. Мы их не называем, но есть возможность иногда подвозить необходимое. Так, вчера нам удалось ввезти гуманитарные грузы в Лисичанск и автомобиль из города уехал невредимым, — сказал Гайдай.

Ранее в Генштабе сообщили, что российская армия продолжает наступление по направлению Волчоярка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск.

Фото: Сергей Гайдай