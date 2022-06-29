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Факти / Україна

РФ закріплюється на півночі Клинового та поблизу траси Е-40

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

29 червня російські військові намагаються оточити Лисичанськ Луганської області.

Нині армія РФ наступає в бік Вовчоярівки – Верхньокамʼянки на Лисичанському напрямку та в бік Мідної Руди – Клинового на Бахмутському напрямках.

На останньому напрямку, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил  України, росіяни мають частковий успіх.

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Військові РФ закріплюються в північній частині Клинового та поблизу траси Е-40, що в районі Вуглегірської ТЕС.

Щоб зберегти темп наступу на Бахмутському напрямку, росіяни посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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