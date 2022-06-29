РФ закріплюється на півночі Клинового та поблизу траси Е-40
29 червня російські військові намагаються оточити Лисичанськ Луганської області.
Нині армія РФ наступає в бік Вовчоярівки – Верхньокамʼянки на Лисичанському напрямку та в бік Мідної Руди – Клинового на Бахмутському напрямках.
На останньому напрямку, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України, росіяни мають частковий успіх.
Військові РФ закріплюються в північній частині Клинового та поблизу траси Е-40, що в районі Вуглегірської ТЕС.
Щоб зберегти темп наступу на Бахмутському напрямку, росіяни посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.
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