Июнь, 29 в 6:11

Российские военные во время обстрелов Сумской области 28 июня убили двух и ранили трех гражданских.

– К сожалению, произошло худшее: мы потеряли людей. Двое погибли, трое ранены, – сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По словам главы ОВА, армия РФ начала обстреливать Краснопольскую общину и отдельные населенные пункты Великописаревской общины после 10.00.

– Россияне запустили около 20 ракет из вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. Все прилеты зафиксированы в Краснопольской и Миропольской общинах, – уточняет Дмитрий Живицкий.

После 11.00 российские захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня Град.

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– 30 прилетов пришлось на Краснопольскую общину, – отмечает руководитель ОВА.

С полудня российские захватчики произвели около 50 артиллерийских выстрелов из САУ по селам той же Краснопольской общины. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.

Около 14.00 россияне снова били из артиллерии по Краснопольской общине. Число “прилетов” достигло около 30.

После 18.00 в областной военной администрации насчитали 52 удара из реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам общины.

После 12.00 и 20.00 вражеский беспилотник сбрасывал взрывное устройство на одно из сел Великописаревской общины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий