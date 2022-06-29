РФ обстреляла Сумщину из вертолетов, Градов, САУ и РСЗО: есть погибшие и раненые
Российские военные во время обстрелов Сумской области 28 июня убили двух и ранили трех гражданских.
– К сожалению, произошло худшее: мы потеряли людей. Двое погибли, трое ранены, – сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По словам главы ОВА, армия РФ начала обстреливать Краснопольскую общину и отдельные населенные пункты Великописаревской общины после 10.00.
– Россияне запустили около 20 ракет из вертолетов, которые не пересекали линию государственной границы. Все прилеты зафиксированы в Краснопольской и Миропольской общинах, – уточняет Дмитрий Живицкий.
После 11.00 российские захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня Град.
– 30 прилетов пришлось на Краснопольскую общину, – отмечает руководитель ОВА.
С полудня российские захватчики произвели около 50 артиллерийских выстрелов из САУ по селам той же Краснопольской общины. Также вели огонь из пулеметов и станкового гранатомета.
Около 14.00 россияне снова били из артиллерии по Краснопольской общине. Число “прилетов” достигло около 30.
После 18.00 в областной военной администрации насчитали 52 удара из реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам общины.
После 12.00 и 20.00 вражеский беспилотник сбрасывал взрывное устройство на одно из сел Великописаревской общины.
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Источник: Дмитрий Живицкий