РФ обстріляла Сумську область із гелікоптерів, Градів, САУ та РСЗВ: є загиблі та поранені

Червень, 29 в 6:11

Російські військові під час обстрілів Сумської області 28 червня вбили двох та пораних трьох цивільних.

– На жаль, сталося найгірше: ми втратили людей. Двоє загинули, троє поранені, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами голови ОВА, армія РФ почала обстрілювати Краснопільську громаду та окремі населені пункти Великописарівської громади після 10.00.

– Росіяни запустили близько 20 ракет із гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти зафіксовано в Краснопільській та Миропільській громадах, – уточнює Дмитро Живицький.

Після 11.00 російські загарбники відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню Град.

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– 30 прильотів прийшлося на Краснопільську громаду, – зазначає керівник ОВА.

Із опівдня російські загарбники здійснили близько 50 артилерійських пострілів із САУ по селах тієї ж Краснопільської громади. Також вели вогонь із кулеметів та станкового гранатомету.

Близько 14.00 росіяни знову били з артилерії по Краснопільській громаді. Кількість “прильотів” сягнула близько 30.

Після 18.00 в обласній військовій адміністрації нарахували 52 удари з реактивних систем залпового вогню по різних населених пунктах громади.

Після 12.00 та 20.00 ворожий безпілотник скидав вибуховий пристрій на одне із сел Великописарівської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький