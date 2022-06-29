Июнь, 29 в 11:31

Российская Федерация усилила свои позиции на фронте очередными тактическими батальонными группами, а также развернула дополнительные виды вооружения.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ развернула реактивные системы залпового огня Град в непосредственной близости к государственной границе Украины, что на Северском направлении.

Из Градов, отмечают в Генштабе ВСУ, россияне намерены обстреливать пограничные районы Сумской области.

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Кроме того, российские захватчики содержат в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей около трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой, 20 общевойсковой армий и подразделения воздушно-десантных войск.

Ради логистического обеспечения и комплектования войск, что понесли потери, переместил враг вооружение и военную технику и на Славянское направление.

Одной батальонной тактической группой оккупанты усилили группировку, чтобы сохранить темп наступления на Бахмутском направлении.

Около двух батальонных тактических групп из Авдеевского и Бахмутского направлений россияне переместили на Новопавловское направление.

Около одной батальонной тактической группы для усиления своих подразделений РФ переместила на Криворожское направление.

На Николаевском направлении агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

Таким образом российские военные стремятся прикрыть районы сосредоточения вооружения и военной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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