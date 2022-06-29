РФ перебросила на фронт дополнительные БТГ, РСЗО Град и батарею С-300ВМ – ВСУ
Российская Федерация усилила свои позиции на фронте очередными тактическими батальонными группами, а также развернула дополнительные виды вооружения.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, РФ развернула реактивные системы залпового огня Град в непосредственной близости к государственной границе Украины, что на Северском направлении.
Из Градов, отмечают в Генштабе ВСУ, россияне намерены обстреливать пограничные районы Сумской области.
Кроме того, российские захватчики содержат в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей около трех батальонных тактических групп из состава 1 танковой, 20 общевойсковой армий и подразделения воздушно-десантных войск.
Ради логистического обеспечения и комплектования войск, что понесли потери, переместил враг вооружение и военную технику и на Славянское направление.
Одной батальонной тактической группой оккупанты усилили группировку, чтобы сохранить темп наступления на Бахмутском направлении.
Около двух батальонных тактических групп из Авдеевского и Бахмутского направлений россияне переместили на Новопавловское направление.
Около одной батальонной тактической группы для усиления своих подразделений РФ переместила на Криворожское направление.
На Николаевском направлении агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
Таким образом российские военные стремятся прикрыть районы сосредоточения вооружения и военной техники.
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