РФ перекинула на фронт додаткові БТГ, РСЗВ Град та батарею С-300ВМ – ЗСУ

Червень, 29 в 11:31

Російська Федерація посилила свої позиції на фронті черговими батальйонними тактичними групами, а також розгорнула додаткові види озброєння.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, РФ розгорнула реактивні системи залпового вогню Град у безпосередній близькості до державного кордону України, що на Сіверському напрямку.

Із Градів, наголошують у Генштабі ЗСУ, росіяни мають намір обстрілювати прикордонні райони Сумської області.

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Крім того, російські загарбники утримують у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій і підрозділи повітряно-десантних військ.

Задля логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, перемістив ворог озброєння та військову техніку й на Слов’янський напрямок.

Однією батальйонною тактичною групою окупанти посилили угруповання, щоб зберегти темп наступу на Бахмутському напрямку.

Натомість до двох батальйонних тактичних груп із Авдіївського та Бахмутського напрямків росіяни перемістили на Новопавлівський напрямок.

Близько однієї батальйонної тактичної групи для посилення своїх підрозділів РФ перемістила на Криворізький напрямок.

На Миколаївському напрямку агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

Таким чином російські військові прагнуть прикрити райони зосередження озброєння та військової техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

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