РФ закрепляется на севере Клинового и вблизи трассы Е-40
29 июня российские военные пытаются оцепить Лисичанск Луганской области.
В настоящее время армия РФ наступает в сторону Волчеяровки – Верхнекаменки на Лисичанском направлении и в сторону Медной Руды – Клинового на Бахмутском направлении.
На последнем направлении, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, россияне имеют частичный успех.
Военные РФ закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 в районе Углегорской ТЭС.
Чтобы сберечь темп наступления на Бахмутском направлении, россияне усилили группировку одной батальонной тактической группой.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.
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