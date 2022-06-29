Июнь, 29 в 9:31

29 июня российские военные пытаются оцепить Лисичанск Луганской области.

В настоящее время армия РФ наступает в сторону Волчеяровки – Верхнекаменки на Лисичанском направлении и в сторону Медной Руды – Клинового на Бахмутском направлении.

На последнем направлении, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, россияне имеют частичный успех.

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Военные РФ закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 в районе Углегорской ТЭС.

Чтобы сберечь темп наступления на Бахмутском направлении, россияне усилили группировку одной батальонной тактической группой.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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