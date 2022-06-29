Транспортный безвиз с ЕС: что это значит на практике для Украины

Июнь, 29 в 19:27

Украина и ЕС подписали соглашение о либерализации транзитных и двусторонних международных перевозок.

Теперь наши автоперевозчики равны со всеми своими коллегами в ЕС.

Что это значит на практике для Украины?

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ЕС будет признавать украинские водительские права;

украинским перевозчикам больше не нужны разрешения для въезда в ЕС (ранее это тормозило экспортные возможности страны);

отмена пошлин и тарифов на украинские товары.

— Соглашение о грузовых автомобильных перевозках плюс решение ЕС об отмене пошлин и тарифов на украинские товары дают нашему бизнесу экономию в десятки миллионов долларов, а главное — открывают для украинской продукции невероятные возможности на европейских рынках, — написал на своей официальной странице в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: Денис Шмыгаль