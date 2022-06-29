Транспортный безвиз с ЕС: что это значит на практике для Украины
Украина и ЕС подписали соглашение о либерализации транзитных и двусторонних международных перевозок.
Теперь наши автоперевозчики равны со всеми своими коллегами в ЕС.
Что это значит на практике для Украины?
Сейчас смотрят
- ЕС будет признавать украинские водительские права;
- украинским перевозчикам больше не нужны разрешения для въезда в ЕС (ранее это тормозило экспортные возможности страны);
- отмена пошлин и тарифов на украинские товары.
— Соглашение о грузовых автомобильных перевозках плюс решение ЕС об отмене пошлин и тарифов на украинские товары дают нашему бизнесу экономию в десятки миллионов долларов, а главное — открывают для украинской продукции невероятные возможности на европейских рынках, — написал на своей официальной странице в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
Источник: Денис Шмыгаль