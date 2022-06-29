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У нього є хвороба складніша за рак: Зеленський про чутки щодо хвороби Путіна

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У нього є хвороба складніша за рак: Зеленський про чутки щодо хвороби Путіна
Фото: Pixabay

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про те, що глава Кремля Володимир Путін нібито серйозно хворий – деякі ЗМІ з посиланням на свої джерела писали про те, що російський лідер має рак.

Президент Зеленський сказав в інтерв’ю американському NBC, що у Путіна, на його думку, справді є велика хвороба, яка полягає у неповазі до українського народу та тортурах наших людей.

– Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є справді велика хвороба. Загалом, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку кажете ви (рак, – Ред.). Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба захоплення, тортур, які вони проводять на нашій землі, – наголосив Зеленський.

Він уточнив, що це стосується не лише Путіна – багато людей в його оточенні саме “хворі на зайві амбіції, неповагу до міжнародного права і життя людей”.

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– Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше – це балаканина і не дуже цікаво, – наголосив український президент.

До цього колишній керівник відділу РФ у секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл говорив, що Путін серйозно хворий, проте невідомо точно, на що саме.

А російський Проект опублікував розслідування, в якому з’ясував, що Путін регулярно консультується з лікарями – отоларингологами та хірургами, які спеціалізуються на онкології та проблемах щитовидної залози.

Тим часом українська розвідка заявляє, що не варто чекати на смерть Путіна від хвороби найближчими роками.

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