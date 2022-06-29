Июнь, 29 в 8:47

Утром 29 июня российские военные выпустили по Николаеву восемь ракет типа Х55.

Об этом городской глава областного центра Александр Сенкевич сообщил в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Попали вражеские крылатые ракеты в разные места областного центра, в том числе на территорию частного сектора и пятиэтажку.

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– Полностью разрушен один подъезд пятиэтажки, частично – второй, – сказал Александр Сенкевич.

Согласно данным руководителя областной военной администрации Виталия Кима, по состоянию на 08.20 29 июня известно уже о трех погибших и пятерых раненых.

Разрушены два подъезда пятиэтажки: РФ атаковала Николаев 8 ракетами / 7 фотографий

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Руководитель областного центра надеется, что в доме находилось немного людей, ведь с первого дня полномасштабной войны призывает людей покинуть город.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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