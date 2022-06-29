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Факты / Украина

Разрушены два подъезда пятиэтажки: РФ атаковала Николаев 8 ракетами

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022

Утром 29 июня российские военные выпустили по Николаеву восемь ракет типа Х55.

Об этом городской глава областного центра Александр Сенкевич сообщил в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Попали вражеские крылатые ракеты в разные места областного центра, в том числе на территорию частного сектора и пятиэтажку.

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– Полностью разрушен один подъезд пятиэтажки, частично – второй, – сказал Александр Сенкевич.

Согласно данным руководителя областной военной администрации Виталия Кима, по состоянию на 08.20 29 июня известно уже о трех погибших и пятерых раненых.

Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Разрушены два подъезда пятиэтажки: РФ атаковала Николаев 8 ракетами / 7 фотографий

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.

Руководитель областного центра надеется, что в доме находилось немного людей, ведь с первого дня полномасштабной войны призывает людей покинуть город.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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