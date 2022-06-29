Разрушены два подъезда пятиэтажки: РФ атаковала Николаев 8 ракетами
Утром 29 июня российские военные выпустили по Николаеву восемь ракет типа Х55.
Об этом городской глава областного центра Александр Сенкевич сообщил в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.
Попали вражеские крылатые ракеты в разные места областного центра, в том числе на территорию частного сектора и пятиэтажку.
– Полностью разрушен один подъезд пятиэтажки, частично – второй, – сказал Александр Сенкевич.
Согласно данным руководителя областной военной администрации Виталия Кима, по состоянию на 08.20 29 июня известно уже о трех погибших и пятерых раненых.
Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку поисково-спасательные работы продолжаются.
Руководитель областного центра надеется, что в доме находилось немного людей, ведь с первого дня полномасштабной войны призывает людей покинуть город.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 126-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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