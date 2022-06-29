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Факти / Україна

Зруйновані два під’їзди п’ятиповерхівки: РФ атакувала Миколаїв 8 ракетами

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022

Уранці 29 червня російські військові випустили по Миколаєву вісім ракет типу Х55.

Про це міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич повідомив у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Поцілили ворожі крилаті ракети в різні місця обласного центру, зокрема на територію приватного сектору та п’ятиповерхівку.

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– Повністю зруйновано один під’їзд п’ятиповерхівки, частково – другий, – сказав Олександр Сєнкевич.

Згідно з даними керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, станом на 08.20 29 червня відомо вже про трьох загиблих та п’ятьох поранених.

Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Обстріл Миколаєва 29 червня 2022
Зруйновані два під’їзди п’ятиповерхівки: РФ атакувала Миколаїв 8 ракетами / 7 фотографий

Кількість жертв та постраждалих може зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають.

Очільник обласного центру має надію, що в будинку перебуло небагато людей, адже з першого дня повномасштабної війни закликає людей покинути місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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