Червень, 29 в 8:47

Уранці 29 червня російські військові випустили по Миколаєву вісім ракет типу Х55.

Про це міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич повідомив у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Поцілили ворожі крилаті ракети в різні місця обласного центру, зокрема на територію приватного сектору та п’ятиповерхівку.

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– Повністю зруйновано один під’їзд п’ятиповерхівки, частково – другий, – сказав Олександр Сєнкевич.

Згідно з даними керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, станом на 08.20 29 червня відомо вже про трьох загиблих та п’ятьох поранених.

Зруйновані два під’їзди п’ятиповерхівки: РФ атакувала Миколаїв 8 ракетами / 7 фотографий

Кількість жертв та постраждалих може зрости, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають.

Очільник обласного центру має надію, що в будинку перебуло небагато людей, адже з першого дня повномасштабної війни закликає людей покинути місто.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 126-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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