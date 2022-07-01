Июль, 01 в 13:58

Обстрел курортного поселка Сергеевка в Одесской области расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, в ночь на 1 июля 2022 года, военные РФ нанесли ракетные удары по курортному поселку в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Разрушены девятиэтажный жилой дом и здания базы отдыха. Также повреждены близлежащие дома и автомобили.

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В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют.

По состоянию на 12.56 известно о 19 погибших гражданских, тела которых достали из-под завалов. Госпитализированы 38 пострадавших, шестеро из которых – дети. Двое несовершеннолетних в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают прокуроры Одесской областной прокуратуры, Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи СБУ и полиции, эксперты, спасатели и медики.

В СБУ сообщили, что безотлагательно приступили к расследованию ракетных обстрелов. На данный момент на месте военного преступления оккупантов уже работают следователи СБУ.

— После того как врага выбили с острова Змеиный, он решил ответить циничным обстрелом гражданских объектов. Тем самым Россия в очередной раз подтвердила статус страны-террориста. Для нее база отдыха – такая же цель, как и военная база. Цель РФ – буквальное уничтожение Украины и наших граждан, – сказал глава СБУ Иван Баканов.

Он добавил, что СБУ приложит максимум усилий, чтобы все причастные к этому военному преступлению понесли самое суровое наказание.

Спикер ГСЧС Одесской области Марина Мартыненко сообщила, что сейчас на месте работают спасатели, которые начали работу еще в час ночи.

По ее словам, на месте трагедии специалисты составляют списки людей, которые при обстреле могли находиться в гражданском здании.

– Дом был заселен примерно на половину. Это где-то 150-160 человек. По спискам, которые делали через родственников, соседей, сейчас в здании уже никого нет, нашли погибших и пострадавших. Но работы еще продолжаются, спасатели проверяют, нет ли людей на этажах, – говорит она.

Также Мартыненко подчеркнула, что под завалами на базе отдыха еще могут находиться люди, поэтому работы продолжаются.

Спикер добавила, что девятиэтажный дом непригоден для проживания. Там произошло разрушение наружной стены и разрушение плит по всем этажам. База отдыха также частично уничтожена.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 128-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Одесская областная прокуратура, СБУ

Фото: Одесская областная прокуратура