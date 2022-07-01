Липень, 01 в 13:58

Обстріл курортного селища Сергіївка в Одеській області розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

За даними слідства, в ніч на 1 липня 2022 року, військові РФ завдали ракетних ударів по курортному селищу у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку. Також пошкоджено прилеглі будинки та автомобілі.

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У прокуратурі наголосили, що будь-які військові об’єкти на вказаній території відсутні.

Станом на 12.56 відомо про 19 загиблих цивільних, тіла яких дістали з-під завалів. Госпіталізовано 38 постраждалих, шестеро з яких – діти. Двоє неповнолітніх у важкому стані.

На місці події працюють прокурори Одеської обласної прокуратури, Білгород-Дністровської окружної прокуратури, слідчі СБУ та поліції, експерти, рятувальники та медики.

Речниця ДСНС Одеської області Марина Мартиненко також повідомила, що зараз на місці працюють рятувальники, які розпочали роботу ще о першій годині ночі.

За її словами, на місці трагедії фахівці складають списки осіб, які під час обстрілу могли перебувати у цивільній споруді.

– Будинок був заселений приблизно на половину. Це десь 150-160 людей. За списками, які робили через родичів, сусідів, зараз у будинку вже нікого немає, знайшли загиблих і постраждалих. Але роботи ще тривають, рятувальники перевіряють, чи немає людей на поверхах, – каже вона.

Також Мартиненко наголосила, що під завалами на базі відпочинку ще можуть перебувати люди, тому роботи тривають.

Речниця додала, що дев’ятиповерховий будинок непридатний для проживання. Там сталося руйнування зовнішньої стіни і руйнування плит по всіх поверхах. База відпочинку також частково знищена.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 128-му добу.

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Джерело: Одеська обласна прокуратура

Фото: Одеська обласна прокуратура