ПРО потужніша за ППО: у Повітряних силах пояснили, який захист потрібен Україні

Липень, 01 в 8:34

Протиракетна оборона (ПРО) потужніша за системи протиповітряної оборони (ППО), і саме такий захист зараз дуже потрібний Україні, заявив в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Наша протиповітряна оборона є протиповітярною, а не протиракетною. Протиракетна оборона – це більш потужніші, сучасніші системи. Швидші ракети. Тобто для розуміння – ракета повинна збити ракету. Тактико-технічні характеристики мають бути вищими за цю ракету, яка летить на ураження наземної цілі. Власне це системи ПРО, які сьогодні є в Польщі, Румунії і які Росія дуже не хотіла бачити близько біля себе, – пояснив він.

За його словами, ПРО здатна збивати саме крилаті, балістичні ракети.

Ігнат наголосив, що високошвидкісні ракети Х-22, якими, наприклад, РФ вдарила по ТР у Кременчуці, випускають неподалік кордону на півночі із бомбардувальників Ту-22 у Курській області, і їх, на жаль, дуже рідко може збити наша ППО.

Зараз дивляться

– У нас є лічені хвилини, щоб зреагувати. Саме тому, коли ті літаки підіймаються в небо, ми оголошуємо сигнал повітряної тривоги на відстані, які можуть вразити ті літаки, – сказав речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

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