Збирали дані про оборону Києва: СБУ затримала чотирьох шпигунів РФ

Липень, 01 в 15:51

Співробітники СБУ в ході багатоетапної спецоперації нейтралізували у Києві чотирьох агентів Головного управління Генштабу ЗС РФ, так званого ГРУ.

Агентурну групу сформував полковник ГРУ Владислав Донець, який перебував у складі окупаційних військ на території Київської та Чернігівської областей, а безпосередньо керував шпигунами представник терористичної організації “МДБ ЛНР” Валентин Тілілім.

Для зв’язку агенти використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали.

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Група почала активно діяти на початку повномасштабного вторгнення РФ, у кожного було чітке завдання. Двоє киян розвідували позиції ЗСУ, розташування об’єктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані українських військових та правоохоронців.

– Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, зокрема гасла щодо підтримки окупантів, – кажуть в СБУ.

У мережі він адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи, а допомагав йому засновник ІТ-компанії з Гостомеля. На ньому була підготовка та поширення матеріалів, в яких виправдовувалися злочини російських окупантів.

Вдома у фігурантів знайшли проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинів.

Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецслужби працюють також над тим, щоб притягнути до відповідальності організаторів агентурної мережі.

Нещодавно Служба безпеки України викрила російського агента, який працював у Генеральному штабі ЗСУ.