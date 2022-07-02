Июль, 02 в 1:14

Украинская армия рассредоточена и держит оборону по границе с Россией и Беларусью на протяжении трех тысяч километров, поэтому не может кинуть все силы на Донбасс.

Об этом на своем Youtube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Его спросили, почему Россия добивается успеха на востоке Украины, когда изначально российских сил насчитывалось около 200 тыс., а украинских сил, с учетом мобилизации, около 700 тысяч.

Сейчас смотрят

— Дело в том, что у нас почти три тысячи километров границы. А 700 тысяч это мобилизовано всего силовиков. При этом надо держать большие города, нести комендантскую службу в этих городах, патрулирование. И надо прикрывать границу. Особенно наша северная граница, она оттягивает достаточно большое количество средств, — объяснил он.

Он также объяснил, почему Украина сегодня не может снять свои силы с границ и кинуть на Донбасс.

— Мы не можем сегодня снять ни с одного направления войска, усилить те же Донецкое и Луганское направления, потому что Россия четко следит за этим делом, она тут же этим воспользуется. Сними сейчас силы с северных границ — завтра белорусы начнут вооруженные провокации на границе. А если не встретят достойного сопротивления, то тут же двинут вперед. И что тогда? Опять кидать войска и ослаблять войска на востоке? А развернуть больше мы не можем. Люди есть, но не хватает техники и вооружений, — сказал он.

Жданов заявил, что Украина сейчас воюет “с колес” — как только техника из стран Запада прибывает в Украину, она тут же отправляется на фронт.

При этом военный эксперт добавил, что у ВСУ за последнее время улучшилась ситуация с количеством боеприпасов, хотя раньше с боеприпасами была катастрофическая ситуация.

— Главная наша проблема — это отсутствие достаточного количества техники и вооружений. У России, вы же видите, они тянут металлолом. Судя по перехватам российских солдат, они очень часто жалуются, что техника просто не доезжает до переднего края: она глохнет, она ломается. Эту технику нельзя применять в боевой обстановке… Но у них ее (техники, — Ред.) еще пока достаточно, — сказал он

Смотрите онлайн карту боевых действий на территории Украины.

Источник: Олег Жданов