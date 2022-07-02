Липень, 02 в 1:14

Українська армія розосереджена та тримає оборону за кордоном з Росією та Білоруссю протягом трьох тисяч кілометрів, тому не може кинути всі сили на Донбас.

Про це на своєму Youtube-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Його запитали, чому Росія досягає успіху на сході України, коли від початку російських сил налічувалося близько 200 тис., а українських сил, з урахуванням мобілізації, близько 700 тисяч.

Зараз дивляться

– Річ у тім, що в нас майже три тисячі кілометрів кордону. А 700 тисяч це мобілізовано всього силовиків. При цьому треба тримати великі міста, нести комендантську службу у цих містах, патрулювання. І треба прикривати кордон. Особливо наш північний кордон, він відтягує досить багато сил, – пояснив він.

Він також пояснив, чому Україна сьогодні не може зняти свої сили з кордонів та кинути на Донбас.

– Ми не можемо сьогодні зняти з жодного напряму війська, посилити ті ж Донецькі та Луганські напрямки, тому що Росія пильно стежить за цим і відразу цим скористається. Зніми зараз сили з північних кордонів – завтра білоруси розпочнуть збройні провокації на кордоні. А якщо не зустрінуть гідного опору, то одразу рушать уперед. І що тоді? Знову кидати війська та послаблювати війська на Сході? А розгорнути ми більше не можемо. Люди є, але не вистачає техніки та озброєнь, – сказав він.

Жданов заявив, що Україна зараз воює “з коліс” – щойно техніка з країн Заходу прибуває в Україну, вона одразу вирушає на фронт.

При цьому військовий експерт додав, що ЗСУ останнім часом покращала ситуацію з кількістю боєприпасів, хоча раніше з боєприпасами була катастрофічна ситуація.

– Головна наша проблема – це відсутність достатньої кількості техніки та озброєнь. У Росії, ви ж бачите, вони тягнуть брухт. Судячи з перехоплень російських солдатів, вони часто скаржаться, що техніка просто не доїжджає до переднього краю: вона глухне, вона ламається. Цю техніку не можна застосовувати в бойовій обстановці… Але в них її (техніки, – Ред.) поки що достатньо, – сказав він.

Дивіться онлайн карту бойових дій на території України.

Джерело: Олег Жданов