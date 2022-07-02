Липень, 02 в 11:38

Міська влада Кременчука (Полтавська область) вдвічі збільшила суму допомоги сім’ям загиблих під час ракетного удару військ РФ по торговому центру Амстор.

Як поінформував міський голова Кременчука Віталій Малецький, допомога зросте з 50 тис. до 100 тис. грн кожній родині жертв атаки РФ.

– Збільшуємо удвічі допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом із депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 тис. до 100 тис. грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії, – зазначив Малецький.

За його словами, влада міста також виділила кошти на оплату поховань загиблих.

Зараз дивляться

Днями Малецький повідомляв, що міськрада ухвалила рішення надати по 50 тис. грн допомоги сім’ям кожного загиблого, по 25 тис. грн – кожному потерпілому, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, а також по 10 тис. грн – тим, хто лікується амбулаторно. Тепер сума виплат родинам загиблих зросте вдвічі.

Як поінформували в пресслужбі ДСНС України, сьогодні зранку продовжилося розбирання завалів у ТЦ Амстор у Кременчуку. До робіт залучено 283 особи та 47 одиниць техніки.

Станом на 20.00 1 липня в ДСНС повідомляли, що вже обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ. Підтверджено загибель 19 людей, ще 64 – постраждали (з них 26 – госпіталізовано). Крім того, було виявлено 29 фрагментів тіл загиблих.

Що відомо про ракетний удар РФ по Кременчуку

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Кременчуку вдень 27 червня. З території РФ були запущені дві надзвукові крилаті ракети Х-22 великої дальності зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3.

Одна з них влучила по ТЦ Амстор, де на той момент перебували сотні людей. Частина з них на момент удару встигла вийти з ТЦ.

Служба безпеки України вже встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці, оприлюднила відео та фотодокази.

Як запевнив президент Володимир Зеленський, прізвища та імена росіян, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, стануть відомі на весь світ.

Читайте Зеленський показав відео попадання російської ракети в ТЦ у Кременчуку

Джерело: Кременчуцька міська рада, Віталій Малецький