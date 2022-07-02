Июль, 02 в 16:18

Главное управление разведки Минобороны Украины разработало пошаговую инструкцию, как действовать, если человек попал в плен.

Отмечается, что при возникновении такой ситуации нужно сделать два шага. В частности, близкие родственники и члены семьи пленника должны известить о событии соответствующие органы, а затем обратиться в международные организации.

Шаг 1. Для получения или предоставления информации граждане могут обратиться в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при Службе безопасности Украины.

Сейчас смотрят

Это можно сделать по телефонам: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01, или отправить запрос на электронную почту united.centre.ssu@gmail.com.

С соответствующими запросами можно обратиться в Национальное информационное бюро, позвонив по горячей линии 1648 или на городской номер (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы). Также есть вариант обращения на электронную почту, размещенную на сайте Бюро nib.gov.ua.

Кроме того, розыском пленных занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными, где по телефону (044) 428-62-74 можно получить необходимую информацию, или отправить электронный запрос по адресу contact@gur.gov.ua.

Узнать о том, что человек захвачен в плен можно по телефону доверия МВД: +38 089-420-18-66.

Также можно обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или телефон горячей линии (0894) 200-18-67.

Полученное заявление регистрируется в журнале “Единый учет” и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 110 Уголовного кодекса Украины с примечанием “находится в плену, 437 или 438 УК Украины”.

Шаг 2. После получения официального ответа, гражданам рекомендовано обратиться на горячую линию Международного Комитета Красного Креста по телефону 0-800-300-155.

Также можно подготовить обращение в Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН.