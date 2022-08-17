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Факти / Україна

Як діяти, якщо людина потрапила у полон: інструкція та важливі контакти

Валентина Чорна, редакторка стрічки
полон, плен
Фото: Depositphotos

Головне управління розвідки Міноборони України розробило покрокову інструкцію, як діяти, якщо людина потрапила у полон.

Зазначається, що при виникненні такої ситуації – потрібно зробити два кроки. Зокрема, близькі родичі та члени сім’ї полоненого мають сповістити про подію відповідні органи, а далі звернутися до міжнародних організацій.

Крок 1. Для отримання або надання інформації громадяни можуть звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України.

Зараз дивляться
  • Це можна зробити за телефонами: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01, або надіслати запит на електронну пошту united.centre.ssu@gmail.com.
  • З відповідними запитами можна звернутися до Національного інформаційного бюро, зателефонувавши на гарячу лінію 1648 або на міський номер (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону). Також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.
  • Окрім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, де за телефоном (044) 428-62-74 можна отримати необхідну інформацію, або надіслати електронний запит на адресу contact@gur.gov.ua.
  • Дізнатися про те, що особа захоплена у полон, можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.
  • Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово) або телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.
  • Отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 110 Кримінального кодексу України з приміткою “знаходиться в полоні, 437 або 438 КК України”.

Крок 2. Після отримання офіційної відповіді, громадянам рекомендовано звернутися на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста за телефоном 0-800-300-155.

Також можна підготувати звернення до Європейського суду з прав людини та до Комітету з прав людини ООН.

Крім цього, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив дорожню карту дій, якщо хтось із родичів, який зарахований до лав ЗС України (зокрема, й ТрО), правоохоронних органів, зник безвісти, потрапив у полон чи загинув.

У документі міститься перелік даних, якими обов’язково має володіти родина захисника України, та алгоритми дій родичів щодо їх звернень до органів державної влади, які займаються питаннями звільнення військовополонених.

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