Липень, 03 в 11:09

На вулицях Лисичанська в Луганській області тривають запеклі бої, проте місто не оточене російськими окупантами.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону Freedom.

– Лисичанськ на оточений. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. У місті тривають вуличні бої, – зазначив він.

Жданов розповів, що на деяких околицях міста противник зміг просунутися в середину Лисичанська.

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Він наголосив, якщо це буде доцільно, виникне небезпека, чи загроза оточення – ЗСУ виведуть війська з міста.

– Ми можемо залишити Лисичанськ, але там є населені пункти, такі як Сіверськ, які є Луганською областю, – додав експерт.

Крім того, втрата Луганської області дасть політичні преференції для РФ. Але у військовому плані – це не буде катастрофою для України.

– Якщо зберегти збройні сили, Україна зможе потім повернути свої території, – каже він.

Жданов наголосив, що для України вкрай важливе швидке постачання зброї від партнерів, щоб мати можливість дати відсіч російським загарбникам.

За даними Генштабу ЗСУ, нині окупанти намагаються закріпитися на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам’янки Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Гайдай