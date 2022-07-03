Июль, 03 в 8:41

В ближайшие дни российские захватчики, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области.

Об этом сообщили в американском Институте исследования войны (ISW)

— Вероятно, потом россияне отдадут приоритет ударам по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуться в Славянск и Бахмут, — отметили аналитики.

Также они подчеркнули, что уход ВСУ в Северск позволит украинским силам снизить риск мгновенного окружения. Так, украинские силы могут продолжить уход с боями на рубеж у трассы E40 из Славянска в Бахмут.

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В ISW напомнили, что 2 июля армии РФ удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города. Однако украинские военные официально не сообщали о выводе войск из Лисичанска или оборонных боях вокруг города.

Кроме того, аналитики добавили, что украинские защитники с помощью западного вооружения планируют продолжать угрожать российским путям поставок, идущих из Белгорода на юг Харьковской области.

ВСУ будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы бить по путям снабжения российских оккупантов, которые идут через Волчанск, Купянск и Изюм.

В Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас оккупанты пытаются закрепиться на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки Луганской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: Генштаб ВСУ, ISW